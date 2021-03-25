Цены на бензин в РФ с 16 по 22 марта выросли на 0,3%

С начала года рост составил 2,7%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на автомобильный бензин в РФ с 16 марта по 22 марта подросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,1%, сообщил Росстат.

С начала года бензин подорожал уже на 2,7%, дизельное топливо - на 1,2%. Общая инфляция за этот период составила 2,0%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 22 марта составила 47,31 руб. (15 марта - 47,19 руб. руб.), в том числе марки АИ-92 - 44,64 руб. (44,51 руб.), АИ-95 - 48,25 руб. (48,12 руб.), АИ-98 - 54,83 руб. (54,77 руб.).

Дизтопливо 22 марта стоило в среднем по стране 49,34 руб. (15 марта - 49,30 руб.).

Производство бензина в России с 15 по 21 марта составило 795,1 тыс. тонн (на 0,4% меньше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 592,3 тыс. тонн (снижение на 0,8%).

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).