Фондовые индексы США завершили торги ростом после первоначального снижения

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг после первоначального падения. Уверенный подъем продемонстрировали акции компаний, которые зависят от ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в том числе авиаперевозчиков и операторов круизов.

Трейдеры оценивали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и новую порцию статистических данных. Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен во второй день выступлений в Конгрессе фактически повторили высказывания, сделанные во вторник.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal. Йеллен, которая также принимала участие в слушаниях, призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы. Кроме того, она указала на критическую важность вакцинации для восстановления экономики. Также глава Минфина отметила, что банки выглядят сейчас здоровее, чем в начале пандемии COVID-19.

Пауэлл в интервью радиостанции National Public Radio (NPR) сказал, что ФРС будет заблаговременно информировать инвесторов о планах сворачивания чрезвычайных мер поддержки экономики США. "Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Опубликованные в четверг статданные указали на улучшение оценки роста ВВП США в четвертом квартале. Экономика США в четвертом квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Предварительно рост ВВП оценивался в 4,1%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра, сообщают Trading Economics и MarketWatch. Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 97 тыс. - до 684 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 781 тыс., а не 770 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цена бумаг Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. увеличилась на 2,9%, Carnival Corp. - на 4%.

Акции United Airlines Holdings выросли на 4,1% после первоначального роста на сообщении авиакомпании о планах возобновить полеты по более чем 20 внутренним маршрутам, а также запустить новые рейсы между городами на Среднем Западе. Котировки акций American Airlines Group Inc. выросли на 4,4%.

Цена бумаг General Motors Co. увеличилась на 1,4%. Американский автопроизводитель с понедельника приостанавливает выпуск среднеразмерных пикапов GMC Canyon и Chevrolet Colorado на заводе в Миссури из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение профсоюза сотрудникам United Auto Workers (UAW).

Акции медиахолдинга ViacomCBS Inc. подешевели на 5,4%. В среду они упали на 23,2% после того, как компания установила цену на новые акции в рамках допэмиссии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 199,42 пункта (0,62%) и составил 32619,48 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 20,38 пункта (0,52%) - до 3909,52 пункта.

Nasdaq Composite набрал 15,79 пункта (0,12%) и составил 12977,68 пункта.