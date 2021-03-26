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Ипотечные ставки в США достигли максимума за 9 месяцев

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Стоимость ипотечного кредитования в США продолжает повышаться, с начала текущего года она увеличилась уже более чем на 0,5 процентного пункта, пишет MarketWatch.

Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке на этой неделе достигла 3,17% по сравнению с 3,09% годовых в прошлый четверг и 3,5% годовых год назад, говорится в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Это максимальный уровень более чем за десять месяцев - с июня прошлого года. При этом ставка выросла по итогам шестой недели подряд.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 2,45% годовых против 2,4% неделей ранее. На ту же дату прошлого года их стоимость составляла 2,92% годовых. Ставка пятилетних кредитов поднялась до 2,84% годовых с 2,79% неделей ранее, в то время как год назад она составляла 3,34%.

Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой. Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране.

Повышение ставок обусловлено ожиданиями усиления инфляции, а также прогнозами восстановления экономики США после пандемии COVID-19, в том числе благодаря дополнительным мерам финансовой поддержки со стороны государства.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находилась около 1,63% годовых по сравнению с 1,71% неделей ранее.

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