Американские компании стали предупреждать о росте цен

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Все больше американских компаний предупреждают, что перебои в цепочках поставок, рост стоимости сырья и расходов на рабочую силу отражаются на ценах, пишет Financial Times.

Американская 3M Co., выпускающая более 50 000 наименований различных товаров, отмечает рост транспортных расходов. Ритейлер Walmart Inc. обращает внимание на загруженность портов США. Производитель кукол Barbie Mattel Inc. предупреждает о росте цен на пластик, который усугубился из-за приостановки работы нефтеперерабатывающих заводов во время сильных морозов в Техасе.

Многие компании, входящие в расчет индекса S&P 500, в ответ на рост издержек вынуждены повышать цены на свою продукцию.

Федеральная резервная система (ФРС) США и инвесторы ожидают, что инфляция в этом году ускорится на фоне бюджетных стимулов и отложенного спроса.

ФРС ожидает, что ее предпочитаемый показатель инфляции - базовый индекс цен на личные потребительские расходы - к концу года достигнет 2,2% по сравнению с 1,4% в данный момент. Три месяца назад регулятор прогнозировал повышение до 1,8%.

Помимо этого, ФРС прогнозирует, что ВВП США в текущем году вырастет на 6,5%. Аналитики Goldman Sachs ожидают еще большего скачка американской экономики - на 7%. Министерство торговли США отметило рост потребительских расходов в январе на 2,4% в помесячном выражении после их снижения на 0,4% в декабре.

"Когда ожидается такой рост, который мы очень давно не наблюдали, очевидно, что будет несоответствие между предложением и спросом и некоторая инфляция", - считает стратег по мировой макроэкономике Neuberger Berman Рахиль Сиддикуи.

Цены на алюминий, медь, нефть подскочили в последние месяцы. Стоимость древесины находится вблизи исторического максимума. Тем временем полиэтилен с четвертого квартала 2020 года к середине марта подорожал примерно на 20%, свидетельствуют данные Panjiva.

Согласно опросам региональных подразделений ФРС, производители ожидают значительного роста цен на сырье в ближайшие полгода.

Рынки опасаются перспектив ускорения инфляции, которая негативно отражается на реальной доходности облигаций и дисконтированной стоимости будущих денежных потоков компаний.

Американские компании пока не уверены, сможет ли рост цен замедлиться по мере увеличения производства сырья. Глава торговой сети Albertson's Inc. Вивек Санкаран сказал, что инфляция может ускориться в первом полугодии, но снова замедлится до 1-2% к концу 2021 года.

Глава производителя подъемных кранов Manitowoc Co. Аарон Равенскрофт, в свою очередь, отметил, что загруженность портов США, которая привела к скачку цен, несколько снизилась.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе также опроверг прогнозы скачка цен. Он не ожидает, что ценовое давление будет значительным или постоянным.

Однако некоторые инвесторы не готовы согласиться с этим так быстро. По словам главного стратега по исследованиям AlphaSimplex Катрин Камински, пока неясно, является ли рост цен временным или он отражает постоянное повышение инфляции.