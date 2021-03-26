Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом индекса МосБиржи

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent отскочила выше $64 за баррель), а также на фоне затишья относительно новых антироссийских санкций США; индекс МосБиржи поднялся к 3490 пунктам во главе с ранее перепроданными бумагами "Русала" и "Норникеля".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3489,83 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1449,85 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 5,5%.

Доллар просел до 75,84 рубля (-0,38 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу выросла до 1,642% годовых (+1,8%).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС просел на 1,6%, доллар подорожал на 1,73 рубля.

Повысились в пятницу акции UC Rusal (+5,5%), "Норникеля" (+4,6%), "ММК" (+4,4%), "НЛМК" (+3,2%), "Аэрофлота" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +1,9% "префы"), "Татнефти" (+2,5%), "Северстали" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), расписки Ozon (+1,7%), бумаги "Роснефти" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), Сбербанка (+1,3% и +1,3% "префы"), "Яндекса" (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), банка ВТБ (+1%), "Магнита" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,8%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "МТС" (-0,3%).

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ в пятницу перешел к восстановлению, поскольку отскочила вверх нефть - инвесторы оценивают последствия ситуации с застрявшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале (уже идут четвертые сутки, как контейнеровоз продолжает перекрывать канал). В ходе первой пресс-конференции президент США Байден говорил о противостоянии с Китаем и об опасениях по поводу Северной Кореи, не упомянув при этом России, что может означать, что новые санкции в данный момент ушли с повестки Белого дома, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на рынке акций РФ в пятницу преобладал оптимизм. Рынки облигаций успокоились, хотя доходности, по сути, остались на повышенных уровнях. Китай ответил на британские санкции своими, но пока все это ограничивается переходом на личности. Атака на европейских и американских производителей в китайских социальных сетях пока не воспринимается рынком в качестве обстоятельства угрозы рынкам. Нефть подорожала на опасениях, что Суэцкий канал еще долгое время будет перекрыт.

Еще одним поводом для оптимизма стало то, что на пресс-конференции президента США Джо Байдена вопросы про Россию почти не поднимались. Байден лишь отнес президента РФ к сторонникам автократии и подчеркнул, что США будут защищать демократию, пока он является президентом. В итоге отсутствие плохих новостей стало хорошим фактором для "быков".

Розничные продажи в Великобритании выросли за февраль на 2,1% по сравнению с падением на 8,2% в январе. В годовом выражении объемы продаж снизились на 3,7%. Деловые ожидания в Германии выросли до 100,4 пункта с февральских 95,5 пункта. Индекс делового климата также поднялся - до 96,6 пункта с 92,7 пункта. Во всех случаях вышедшие показатели были лучше ожиданий. В Европе проходит онлайн-саммит глав государств Евросоюза, который может стать поставщиком важных новостей.

Блокировка Суэцкого канала не только повышает цены сырьевых контрактов, но и стоимость транспортировки. Доставка бензина и дизельного топлива из российского порта Туапсе подорожала за несколько дней с $1,49 за баррель до $2,58, согласно информации Reuters на 25 марта. Если блокировка затянется на пару недель, то Европа недосчитается поставок СПГ в объеме до 1 млн тонн и более. Соответственно, некоторые покупатели будут вынуждены покупать газ на спот рынке. Между тем, Европа пережила довольно суровую зиму, которая существенно истощила запасы в ПХГ. Однако проблемы с каналом все же являются временными и будут преодолены в течение нескольких дней или недель. Более неприятной является ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе и Индии. В Индии начали возвращать карантинные меры в отдельных районах. Соответственно, от ОПЕК+ может потребоваться продлить текущие ограничения на добычу еще на месяц (совещание министров стран-участниц состоится 1 апреля), отмечает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, отскок акций и облигаций связан тем, что отдельные бумаги ("Норникель", "Газпром") скорректировались от технических поддержек, а также со стабилизацией цен на нефть. Оптимизма добавили сообщения СМИ, что в администрации США нет единства в отношении антироссийских санкций.

Рынок акций РФ интересен тем, что на нем практически нет "пузырей", а прогнозы инвестдомов предрекают высокие нефтяные цены в текущем году. Если бы инвесторы закладывали в свои ожидания долгосрочный понижательный тренд в нефтяных котировках, рынок акций показывал бы не боковую динамику, а нисходящую. Хорошим признаком является то, что цены на нефть снизились, а некоторые нефтяные акции (например, "Роснефть"), этого не заметили. Индекс РТС продолжает пребывать в слабовосходящем коридоре с границами 1400-1565 пунктов.

Если говорит в целом о развивающихся рынках, то тут ситуация не такая благостная из-за проблемной Турции и "полупроблемной" Бразилии. Также есть вопросы к китайским акциям, потому что власти Поднебесной начали борьбу с финансовыми "пузырями". На индексе развивающихся рынков компании MSCI в марте сформировался слабопонижательный тренд, и это еще не катастрофа, но надо соблюдать осторожность.

На текущей неделе появилась информация, что президент США Джо Байден с демократами готовят новый пакет финансирования на сумму $3 трлн для инфраструктуры, школ и семей. Согласованный план может быть готов к лету. Американские акции выглядят предпочтительнее европейских, потому что Джо Байден пообещал активизировать усилия по вакцинации. Отсюда оптимизм инвесторов по поводу быстрого восстановления экономики США. С европейскими акциями все сложнее - в Европе бушует третья волна коронавируса и есть трудности с массовой вакцинацией.

В США запасы нефти и нефтепродуктов выросли вторую неделю подряд, что показывает разбалансировку рынка. При этом рынок подогревается блокировкой Суэцкого канала. Также рынок ожидает заседания ОПЕК+ на следующей неделе. Следуя логике теханализа, нефтяные цены Brent должны вырасти до $65,5-66,5 за баррель, после чего возможна новая волна снижения, считает Верников.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, глобальные рынки вернулись к росту в последний день напряженной недели. Основными катализаторами стали позитивные новости со стороны ситуации с коронавирусом: США увеличили план по вакцинации до 200 млн человек к концу апреля, Великобритания откроет большинство магазинов с 12 апреля, Германия отменила планы по жесткому карантину на период Пасхи. Тем не менее, многие ограничения и связанные с этим риски остаются, особенно в Европе.

Российский рынок акций вырос на фоне восстановления аппетита к риску на глобальных рынках и роста цен на нефть. Цены на нефть поддерживаются ожиданием роста спроса и затянувшейся блокировкой Суэцкого канала севшим на мель судном. Среди лидеров роста оказались акции "Аэрофлота" на фоне известий, что с 1 апреля возобновится авиасообщение между Россией и Германией. Восстановление международных перевозок крайне важно для инвестиционного кейса компании: в феврале пассажиропоток на них снизился на 84% г/г, в то время как на внутренних - на 9,6%, отмечает эксперт.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский индекс Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили каждый по 1,6%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,4-0,8%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,6%) на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Надежды на то, что страны вернутся к докризисным темпам экономического роста благодаря вакцинации от COVID-19 и масштабным стимулирующим мерам, принимаемым правительствами, оказывают поддержку фондовым рынкам, пишет Associated Press.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в четверг, что фискальные стимулы Конгресса и ускоренное распределение вакцин способствовали более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономики США.

Нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены корректируются вверх, но неделя может завершиться снижением третий раз подряд; цена нефти Brent к 18:50 находилась на $3 выше уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $64,49 за баррель (+4,1% и -3,8% в четверг), майская цена WTI - $61,07 за баррель (+4,3% и -4,3% в четверг).

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию.

Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за день и 275 летальных исходах, что является максимальным дневным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (+10,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,5%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (+4,3%), ПАО "Таттелеком" (+4%), ПАО "Русолово" (+3%), En+ (+2,9%), ПАО "Фармсинтез" (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3,9%), ПАО "Куйбышевазот" (-3,8% и -3,8% "префы"), ГДР "Эталон" (-2,4%), акции "Соллерса" (-2,2%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (-2,1%).

Просели акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (-1%) на фоне известий, что совет директоров завода на заседании 25 марта рекомендовал общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2020 год. Как сообщалось, за 9 месяцев 2020 года ЧТПЗ выплатил дивиденды в 6,55 рубля на акцию, общая сумма составила 2 млрд 2,311 млн рублей. Тогда на выплату была направлена часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

"Русснефть" (-0,5%) Михаила Гуцериева в 2020 году получила чистый убыток по МСФО в 23 млрд руб. против чистой прибыли в 22 млрд руб. год назад, говорится в отчете компании. Выручка "Русснефти" снизилась на треть - до 133,2 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,53 млрд рублей (из них 14,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,46 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 6,78 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").