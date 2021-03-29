Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в 2020 году снизилась на 46%

Показатель оказался лучше прогнозов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Globaltrans по МСФО в 2020 г. снизилась на 46%, до 12,2 млрд руб., сообщила компания.

В то же время показатель оказался лучше прогнозов. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", ожидали сокращения чистой прибыли железнодорожного холдинга по МСФО на 47,9%, до 11,8 млрд руб.

Выручка снизилась на 28%, до 68,4 млрд руб., скорректированная выручка (без учета стоимости услуг соисполнителей заказов) - на 20%, до 54,9 млрд руб. (консенсус-прогноз предполагал падение показателя на 20,8%, до 54,5 млрд руб.). "При этом сокращение чистой выручки в сегменте полувагонов было частично компенсировано менее волатильной выручкой в сегменте цистерн и ростом выручки в сегментах специализированных контейнеров и аренды вагонов", - отмечает компания.

Операционные денежные затраты уменьшились на 1% "благодаря оптимизации расходов", операционная прибыль сократилась на 41%, до 18,8 млрд руб., "что в основном было обусловлено слабой ценовой конъюнктурой в сегменте полувагонов". Скорректированная EBITDA снизилась на 32% г/г до 26,8 млрд руб., а маржа по скорректированному показателю EBITDA сократилась до 49% (2019 г.: 57%).

При этом грузооборот Globaltrans в 2020 г. вырос на 2,2% "благодаря эффективной операционной модели, позволяющей переключаться между различными видами грузов".