Акционеры Globaltrans утвердили финальные дивиденды за 2020 год

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры Globaltrans на годовом собрании в четверг утвердили дивиденды по итогам работы компании во II полугодии 2020 года в размере 28 руб. на акцию (GDR), сообщил железнодорожный холдинг.

Общая сумма выплат составит примерно 5 млрд руб. Дата закрытия реестра владельцев бумаг - 29 апреля. GDR торгуются без права на объявленные дивиденды c 28 апреля (ex-dividend date).

При этом по итогам I полугодия Globaltrans уже выплатил по 46,55 руб. на акцию (в сумме - 8,3 млрд руб.). В общей сложности дивиденды за 2020 г. составят 74,55 руб. на GDR (всего - 13,3 млрд руб.) или 99% свободного денежного потока, приходящегося на акционеров (free cach flow, FCF).

Текущая дивидендная политика холдинг предполагает выплату не менее 50% от FCF при соотношении чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев меньше 1, не менее 30% - при коэффициенте от 1 до 2, при соотношении выше 2 дивиденды могут не выплачиваться. По итогам I полугодия 2020 г. леверидж холдинга составил 0,75, по итогам всего 2020 г. - чуть выше 1 (годом ранее - 0,6).

В последние годы Globaltrans платит дивиденды дважды в год, распределяя капитал, не задействованный для развития бизнеса. Правда, ранее суммы были больше. В частности, за 2019 г. компания выплачивала на полугодовой основе по 46,55 руб. на акцию (8,32 млрд руб.) или по 93,1 руб. в целом за год (примерно 16,64 млрд руб.). То есть за 2020 г. по сравнению с предшествовавшим годом дивиденды на 19,9% ниже.

Между тем, руководство транспортного холдинга подчеркивало, что дивиденды остаются приоритетом группы. Причем, как заявлял в интервью "Коммерсанту" генеральный директор железнодорожного холдинга Валерий Шпаков, "практика промежуточных дивидендов будет поддерживаться".

По итогам I полугодия 2021 г. компания предполагает выплатить как минимум 16,78 руб. на акцию (3 млрд руб.), отмечая, что такие планы "отражают консервативную финансовую политику группы и сохраняющееся давление на ставки в сегменте полувагонов". Последние снизились с 1,35 тыс. руб. в сутки в январе 2020 г. до 750 в декабре 2020 г. и сейчас, по оценкам "ВТБ Капитала" и Альфа-банка, находятся на уровне 700 руб.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. В парке группы - более 70 тыс. единиц подвижного состава (полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры).

Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Александра Елисеева - 5,1%, у директора по стратегии и нынешнего главы совета Сергея Мальцева - 3,1%. Под контролем менеджмента - 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float - 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).