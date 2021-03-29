"Мосбиржа" отменила решение о листинге GV Gold из-за планов отложить IPO

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" отменила решение о допуске акций золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) к торгам из-за решения компании в очередной раз отложить IPO, следует из материалов биржи.

Ожидалось, что торги акциями "Высочайшего" на "Московской бирже" начнутся уже во вторник. Акции компании ранее были включены в первый котировальный список.

"Мы приняли решение отложить IPO в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала. Мы сохраняем уверенность в существенных перспективах развития GV Gold и надеемся стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными", - заявлял ранее в понедельник гендиректор компании Владислав Баршинов (его слова приводились в сообщении золотодобытчика).

Ожидалось, что объем предложения составит приблизительно 37% акций. Ценовой диапазон был установлен на уровне 1650-2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7-112,7 млрд рублей.

"Высочайший" уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года. Однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение также было отложено.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 5,46% - Владимир Кочетков, 0,91% - Сергей Васильев, 8,21% составляет квазиказначейский пакет. Продающими акционерами в рамках IPO должны были стать Докучаев, Опалева, Тихонов, Васильев и фонды группы Blackrock.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.