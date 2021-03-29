Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 185 165+458 493

"Мосбиржа" отменила решение о листинге GV Gold из-за планов отложить IPO

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" отменила решение о допуске акций золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) к торгам из-за решения компании в очередной раз отложить IPO, следует из материалов биржи.

Ожидалось, что торги акциями "Высочайшего" на "Московской бирже" начнутся уже во вторник. Акции компании ранее были включены в первый котировальный список.

"Мы приняли решение отложить IPO в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала. Мы сохраняем уверенность в существенных перспективах развития GV Gold и надеемся стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными", - заявлял ранее в понедельник гендиректор компании Владислав Баршинов (его слова приводились в сообщении золотодобытчика).

Ожидалось, что объем предложения составит приблизительно 37% акций. Ценовой диапазон был установлен на уровне 1650-2050 рублей за акцию, что соответствует оценке всей компании в 90,7-112,7 млрд рублей.

"Высочайший" уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года. Однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение также было отложено.

Крупнейшими акционерами "Высочайшего" являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампредправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 5,46% - Владимир Кочетков, 0,91% - Сергей Васильев, 8,21% составляет квазиказначейский пакет. Продающими акционерами в рамках IPO должны были стать Докучаев, Опалева, Тихонов, Васильев и фонды группы Blackrock.

"Высочайший" входит в топ-10 золотодобывающих предприятий РФ. Компания ведет деятельность в Иркутской области и Якутии.

Московская биржа GV Gold Высочайший

Новости

Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение властей на "развод"

Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение властей на "развод"

"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки

"Тинькофф банк" подал иск к МТС на 1,1 млрд руб. из-за цены на смс-рассылки

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Нефть начала дорожать на ожиданиях встречи ОПЕК+

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

"Норникель" возобновил добычу на двух ключевых рудниках

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбои в работе сервисов

Нефть подешевела на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Нефть подешевела на новостях о разблокировке Суэцкого канала

Ограничение поставок в Суэцком канале почти не коснулось нефти Urals

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');