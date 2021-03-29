Белозёрова переназначили на должность главы "РЖД"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Олег Белозеров назначен генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" (Росссийские железные дороги).

Соответствующее распоряжение №757-р, которое в понедельник подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, размещено на сайте правительства. Согласно документу, срок полномочий Белозерова на этом посту составит пять лет.

В "РЖД" Белозеров пришел в 2015 году из министерства транспорта, где занимал пост первого заместителя министра. Распоряжением правительства он был назначен президентом госкомпании.

Позже, в 2017 году, эта должность была переименована с внесением соответствующих изменений в устав ОАО "РЖД". Таким образом Белозеров стал генеральным директором - председателем правления госкомпании.