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В ВТБ сочли, что "Аэрофлот" может привлечь как долговое, так и гибридное финансирование

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот", чей бизнес по-прежнему находится под давлением коронавирусных ограничений на международные перелеты, может при необходимости привлечь финансирование в различных формах, считает первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

В октябре прошлого года "Аэрофлот" провел допэмиссию акций, направленную на стабилизацию деятельности в условия COVID-кризиса перевозок. РФ в ходе SPO выкупила акции компании на 50 млрд руб. на средства Фонда национального благосостояния. После этого доля государства в "Аэрофлоте" выросла с 51,17% до 57,34%. Free float сократился до 40,65%, размер квазиказначейского пакета - до 1,96%.

ВТБ выступал организатором размещения, а также сам купил акции перевозчика на 5 млрд рублей на свой баланс.

На прошлой неделе замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил в Госдуме, что власти работают над стратегией стабилизации финансового положения "Аэрофлота", возможно привлечение компанией средств на внешних рынках. После прошлогоднего SPO на данный момент проблем с ликвидностью у "Аэрофлота" нет, но на рынке по-прежнему остается неопределенность, отметил Моисеев. "Понятно, что сейчас все хорошо (с ликвидностью - ИФ), но мы просто не понимаем, какие перспективы. Вы знаете, когда в Европе локдаун за локдауном, понятно, что надо рассматривать разные варианты. И здесь мы, конечно, компанию полностью поддерживаем", - заключил он.

По словам Соловьева, "несомненно, чем быстрее восстановятся все полеты, тем больше компания будет зарабатывать и тем меньше финансирования ей потребуется". "Мы ожидаем, что по мере роста темпов вакцинации как в России, так и за рубежом, количество полетов и рейсов "Аэрофлота" будет увеличиваться", - отметил первый зампред ВТБ в беседе с журналистами.

"Компания прорабатывает разные варианты, и, по нашему мнению, для нее открыты как долговое финансирование, так и гибридное", - заявил Соловьев.

ВТБ Юрий Соловьев Аэрофлот Алексей Моисеев

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