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Котировки Qiwi выросли на 7,8% на новостях о планируемых дивидендах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - АДР Qiwi днем во вторник на "Московской бирже" подорожали на 7,8%, до 840 рублей за штуку и достигли уровней 2,5-недельной давности после сообщения компании о планируемых дивидендах. Объем торгов ими превысил 0,644 млрд рублей.

Qiwi сообщила, что планирует выплатить не менее 50% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов за 2021 год, размер квартальных выплат может колебаться. Размер финального дивиденда за 2020 год компания не назвала, но пообещала распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли по итогам года.

Qiwi также представила прогнозы на 2021 год. Группа ожидает падения чистой выручки на 15-25% по сравнению с 2020 годом, снижения скорректированной чистой прибыли на 15-30%, снижения чистой выручки сегмента платежных сервисовна 15-25%.

Общая чистая выручка Qiwi в 2020 году по МСФО выросла на 12% - до 25,978 млрд рублей. Чистая выручка в сегменте платежных сервисов за год увеличилась на 8% - до 22,637 млрд рублей.

Qiwi в 2020 году нарастила скорректированную чистую прибыль на 54% - до 10,304 млрд рублей. Чистая прибыль в сегменте платежных сервисов за год увеличилась на 4% - до 12,608 млрд рублей.

Qiwi Московская биржа

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