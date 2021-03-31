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Москва и Петербург вошли в топ-10 городов по росту цен на жилье

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Москва и Санкт-Петербург вошли в первую десятку мирового рейтинга по росту цен на жилье по итогам четвертого квартала 2020 года, говорится в исследовании Global Residential Cities Index, опубликованном в среду консалтинговой компанией Knight Frank.

"Санкт-Петербург сохранил свою позицию - пятая строчка рейтинга с положительной динамикой в 25,4% (+12,4% в 2019 году). Москва год назад находилась только на 69 месте, однако в IV квартале 2020 года поднялась на седьмую позицию с ростом цен на 21,1% (+4% в 2019 году)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, общий показатель индекса роста цен в 150 анализируемых городах вырос на 5,6%. В 81% городов зафиксировано увеличение цен, при этом в 20% из них рост цен был двузначным.

Рейтинг возглавили турецкие города Анкара (цены выросли за год на 30,2%), Измир (+29,4%) и Стамбул (+27,9%).

Аналитики отмечают, что рост цен в Петербурге, занявшем пятое место в рейтинге, обусловлен, прежде всего, сокращением объема предложения на фоне замедления строительства, а также достаточно высоким спросом, который подогревался тревожными кризисными настроениями. Этот дисбаланс и привел к росту цен на 25%.

В Москве рост цен на жилье поддерживался активным спросом и не останавливался ни в карантинные месяцы, ни после, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "Особенно положительная динамика стала заметна во втором полугодии, когда началось снятие запретов, и отложенный спрос конвертировался в сделки. Рост показателя только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам", - пояснила Широкова.

Она добавила, что в 2021 году аналитики ожидают продолжения тенденции по росту цен в столице.

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