MoneyGram исключена из реестра операторов иностранных платежных систем

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что исключил единственную иностранную платежную систему, зарегистрированную в стране, - MoneyGram - из соответствующего реестра.

MoneyGram была включена в реестр операторов иностранных платежных систем 24 апреля 2020 года. Исключена из него по собственному заявлению, говорится в сообщении ЦБ.

MoneyGram в начале марта сообщила, что уйдет из России. С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона". Отправлять деньги из России в другие страны MoneyGram перестала.

В июле 2019 года был принят закон, поменявший правила работы в России для операторов иностранных платежных денежных систем, а также поставщиков иностранных платежных услуг. Закон устанавливает, что такие платежные системы должны иметь представительство или филиал в России, входить в реестр ЦБ, который для них должен определить правила работы. Закон определяет порядок контроля со стороны ЦБ за соблюдением операторами иностранных платежных систем законодательства. В частности, ЦБ вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.

MoneyGram — один из лидеров на мировом рынке денежных переводов. Компания работает в 200 странах, в России она работала больше десяти лет.