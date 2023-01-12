"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Платежная система "Золотая корона" получила лицензию Нацбанка Таджикистана на деятельность, сообщает отдел прессы регулятора. Лицензия выдана на пять лет.

"Золотая корона" работала в Таджикистане до 2020 года, занимая более 80% рынка денежных переводов без открытия банковского счета из России.

В декабре 2019 года "Золотая корона" отказалась присоединяться к созданному Нацбанком Таджикистана национальному процессинговому центру по денежным переводам без открытия счета. Платежная система заявила, что новый порядок расходится с российским законодательством. В результате она приостановила работу в республике.

Сейчас в реестре операторов платежных систем Нацбанка присутствуют 12 систем.

Таджикистан в декабре 2019 года запустил национальный процессинговый центр, через который теперь проходят все трансграничные переводы без открытия банковского счета. По данным Нацбанка, основной целью создания центра является повышение эффективности функционирования системы денежных переводов, повышение уровня прозрачности операций и минимизация транзакционных (операционных) рисков.