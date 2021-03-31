Пенсии в РФ стали снижаться в реальном выражении

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ускорение инфляции в РФ в начале года привело к началу снижения пенсий в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) - в феврале 2021 года на 0,1% по сравнению с февралем 2020 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще демонстрировал рост - на 0,4% к январю 2020 года. Во все месяцы 2020 года пенсии также росли в реальном выражении, но наблюдалась ярко выраженная динамика снижения темпов роста - с 3,2% в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года). В целом за 2020 год реальный размер средней пенсии вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

В номинальном выражении средняя пенсия в феврале 2021 года составила 15 762 рубля и выросла на 5,6% по сравнению с февралем 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в феврале 2021 года составила 5,7%.