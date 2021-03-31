Владелец информагентства осужден в Петербурге за шантаж банка

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга признал гендиректора и редактора городского экономического информационного агентства Владимира Шевченко виновным в вымогательстве денег у Россельхозбанка за непубликацию негативной информации.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Шевченко осужден на три года колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с размещением в интернете материалов о финансово-экономической деятельности банков.

С учётом зачета времени содержания под стражей, домашнего ареста и запрета определённых действий от фактического отбытия наказания в виде лишения свободы он освобожден.

Суд переквалифицировал действия Шевченко с вымогательства в целях получения имущества в особо крупном размере на вымогательство в крупном размере.

Согласно материалам дела, генеральный директор ООО "ФинНьюс" и администратор электронного информационного агентства о банках www.finnеws.ru Шевченко с 24 июля 2017 года по 15 февраля 2018 года разместил на сайте названного СМИ негативную информацию о деятельности Россельхозбанка. После этого мужчина потребовал у организации 50 тыс. рублей ежемесячно до конца 2018 года, угрожая в случае отказа продолжить распространение компрометирующих банк сведений.

Позже Шевченко повысил сумму до 1,2 млн рублей, предложив финансовому учреждению рассрочку на два года с учетом первого перечисления в 600 тыс. рублей в срок до 15 марта 2018 года.

В марте 2018 года между Россельхозбанком и ООО "ФинНьюс" был заключен договор о предоставлении информационных услуг в интернете, на основании которого на счет организации были перечислены 600 тыс. рублей.