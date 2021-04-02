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Криптовалютная платформа Coinbase выйдет на Nasdaq 14 апреля

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, выйдет на открытый рынок с помощью процедуры прямого листинга 14 апреля.

Компания сообщила, что ее акции начнут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "COIN".

Coinbase, основанная в 2012 году Брайаном Армстронгом и Фредом Эрсамом, выросла в одну из наиболее известных компаний индустрии криптовалют. Согласно проспекту размещения, компания зафиксировала выручку в размере $1,3 млрд в 2020 году, что более чем вдвое выше уровня 2019 года ($533,7 млн). Чистая прибыль Coinbase в минувшем году составила $322,3 млн по сравнению с чистым убытком в $30,4 млн годом ранее.

Количество ежемесячно активных пользователей Coinbase на конец 2020 года составляло 2,8 млн, количество верифицированных пользователей - 43 млн.

Прямой листинг позволяет компании размещать акции на бирже без участия банков-андеррайтеров, что является необходимым в случае IPO. При этом компания не привлекает средства в рамках этой процедуры.

Как сообщает The Wall Street Journal, последние частные сделки с акциями Coinbase проводились по цене, соответствующей общей оценке компании в $67,6 млрд.

Вместо проведения традиционного road show руководители компании в течение трех дней отвечали на вопросы на платформе Reddit.

Coinbase Nasdaq США

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