Минпромторг заявил, что дефицит автомобилей на рынке РФ идет на спад

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит автомобилей на российском рынке, спровоцированный пандемией и сохраняющимися логистическими сложностями, идет на спад, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Говорить о том, что есть какой-то дефицит, неправильно. По каким-то моделям, по каким-то категориям автомобилей всегда бывает, условно говоря, повышенный спрос. И дилер, который отвечает за реализацию той или иной продукции, должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю, должен формировать заранее, таким образом, заказ. Конечно, сам автопроизводитель старается работать с рынком и анализировать. Но это же все зависит еще и от дилеров, которые находятся на местах", - сказал Мантуров журналистам.

По его словам, нехватка автомобилей на рынке, о которой сегодня продолжают заявлять дистрибьюторы и дилеры, "идет на спад". "Это такая, скажем так, штатная абсолютно ситуация", - отметил министр, добавив, что хорошим сигналом является рост авторынка в РФ. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), после снижения в январе на 4,2% год к году он вырос в феврале на 0,8% год к году.

Между тем "Коммерсантъ", основываясь на опубликованных данных продаж крупных игроков российского авторынка и прогнозах своих источников, в понедельник сообщает, что в марте рынок легковых автомобилей и LCV в РФ мог снизиться в годовом выражении на 6%. Опрошенные изданием дилеры отмечают, что дефицит автомобилей на рынке, возникший еще в начале пандемии COVID-19, сохраняется до сих пор. Значительное влияние на отгрузки оказывает и глобальный дефицит чипов для автопрома.