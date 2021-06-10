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Минпромторг ждет спада авторынка в 2021 году на 5% к "доковидному" уровню

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Восстановительный рост производства и продаж основных видов продукции российского автопрома будет недостаточным для достижения докризисных показателей 2019 года, прогнозируют в Минпромторге. Об этом говорится в докладе ведомства по итогам 2019-2020 годов.

В частности, ожидается, что выпуск легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей в 2021 году может достигнуть уровня 1,49 млн единиц, что на 4,9% превышает показатель 2020 года, однако на 12,9% ниже докризисного уровня.

Продажи по всем указанным сегментам, по прогнозу Минпромторга, в 2021 году могут быть на уровне 1,76 млн штук (+4,8% к 2020 году и -4,9% к докризисному 2019 году)

Ведомство также ожидает, что экспорт автомобилей в стоимостном выражении по итогам 2021 года может вырасти на 6,3%, до $3,7 млрд. Однако к докризисному уровню этот показатель, согласно содержащемуся в докладе прогнозу, упадет на 21,6%.

Объем господдержки автопрома в 2018-2020 годах в рамках программ стимулирования спроса и госзакупок, по данным министерства, составил 158 млрд рублей. Прогнозный объем финансирования на 2021 год Минпромторг оценивает в 38 млрд рублей против 61 млрд рублей годом ранее и 56 млрд рублей в 2019 году.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году рынок легковых автомобилей и LCV в России под влиянием пандемии COVID-19 упал на 9,1%, до 1,599 млн машин. Текущий прогноз на 2021 год - 1,632 млн штук (-2,1%), ассоциация планирует обновить его по итогам результата за первое полугодие.

Минпромторг АЕБ коронавирус

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