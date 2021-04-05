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Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в России на ближайшие два года. Портал правовой информации публикует подписанные 31 марта поправки в госпрограмму "Развитие энергетики". Предыдущий раз программа обновлялась 21 января 2021 года.

В показателях (индикаторах) программы целевые показатели добычи нефти и газа существенно снижены в отношении 2021 и 2022 годов. Оценки производства на 2023 и 2024 год остались неизменны.

Для газа оценка производства 2021 года снижена до 698,3 млрд куб. м (с 750,1 млрд куб. м). При этом уже сейчас добыча газа за последние 12 месяцев (с апреля 2020 по март 2021) составляет 704 млрд куб. м. В отношении добычи 2022 года корректировка менее сильная - до 743,1 млрд куб. м (с 758,1 млрд куб. м).

Прогноз добычи нефти на 2021 год понижен до 517 млн т (с 560 млн т), на 2022 - до 548 млн т (с 558 млн т).

Также, хотя отрасль уже давно знакома с производственными результатами 2020 года, в обновленных таблицах 2020 год остался пока только с плановыми показателями.

Правительство РФ

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