Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются во вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее за счет ослабления доллара и хороших экономических данных из США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 по Москве во вторник составила $62,5 за баррель, что на $0,36 (0,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $2,71 (4,2%) - до $62,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $59,09 за баррель, что на $0,44 (0,75%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов снизилась на $2,8 (4,6%) - до $58,65 за баррель.

"Вчерашняя распродажа была предсказуема, поскольку первоначальная реакция цен на решение ОПЕК+ постепенно отказываться от сокращения добычи была несообразной. Рынок, возможно, слишком сильно отклонился в другую сторону, и сегодня он корректируется, - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts. - Доллар США также значительно ослаб, а оптимистичный отчет по американскому рынку труда отражает ускорение темпов восстановления в США".

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Эти решения были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.

Статданные, опубликованные на прошлой неделе, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте - на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снизился на 0,49% в понедельник и практически не меняется на торгах во вторник.

Аналитики ANZ говорят, что нефтяной рынок остается как под влиянием факторов спроса, так и факторов предложения, которые могут ограничить подъем котировок. "Рост числа случаев заражения коронавирусом в таких странах, как Индия, и в Европейском союзе заставляет трейдеров проявлять осторожность, при этом любое возобновление ограничений, вероятно, негативно скажется на спросе", - отмечают эксперты.