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Нефть Brent подорожала до $64,23 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов во вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее.

Инвесторы ожидают переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 по московскому времени во вторник составляет $64,23 за баррель, что на $2,08 (3,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,82 за баррель, что на $2,17 (3,7%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

"США и Иран не встретятся напрямую, скорее европейцы будут служить посредниками, - сказал глава инвестиционных исследований BDSwiss Holdings Маршалл Гиттлер, которого цитирует MarketWatch. - Поскольку возможность прорыва в переговорах снижается, вероятность увеличения экспорта (нефти - ИФ) из Ирана также сокращается, что устраняет риски для нефтяного рынка".

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Росту нефтяных цен также способствуют статданные из США и Китая. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в марте достиг максимума за последние три месяца.

Аналитики Julius Baer прогнозируют, что к середине текущего года нефтяные цены превысят $70 за баррель. "Меры экономического стимулирования и прогресс в области вакцинации должны к лету привести к скачку спроса на нефть, дефициту предложения и повышению цен", - сказал главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

По мнению экспертов банка, "риск скорого прогресса в переговорах по Ирану или того, что страны ОПЕК+ активно увеличат добычу, невелик".

В то же время, некоторые аналитики ожидают, что опасения по поводу уровня предложения нефти после встречи ОПЕК+ на прошлой неделе продолжат оказывать давление на рынок.

Решение ОПЕК+ постепенно наращивать добычу "приведет к новому излишку предложения на рынке и изначально будет означать отказ от цели сокращения лишних нефтяных запасов", считают аналитики Commerzbank

нефть

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