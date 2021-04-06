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Банк Credit Suisse сменит двух топ-менеджеров и снизит дивиденды

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG объявил о смене двух топ-менеджеров, а также о снижении размера дивидендных выплат.

Глава инвестподразделения Брайан Чин покинет банк 30 апреля. Его место на следующий день займет Кристиан Мейснер, который с октября является вице-председателем по инвестиционному банкингу, говорится в сообщении Credit Suisse.

Кроме того, главный директор по рискам и комплаенсу Лара Уорнер уйдет с этой должности 6 апреля. Временно занимать должность директора по управлению рисками будет Иоахим Охслин, а главный юрисконсульт Томас Гротцер возглавит комплаенс.

Банк также сообщил, что дивиденды будут выплачиваться в размере 0,1 швейцарского франка по сравнению с 0,29 франка ранее.

Кадровые изменения обусловлены убытками Credit Suisse, связанными с американским фондом Archegos Capital Management и британской Greensill Capital.

Archegos в конце марта не смог выполнить маржинальные требования Credit Suisse, игравшего роль прайм-брокера фонда. Несколькими неделями ранее о банкротстве объявила Greensill Capital, специализирующаяся на реверсивном факторинге. Credit Suisse в начале марта заморозил фонды объемом $10 млрд, связанные с Greensill.

Credit Suisse Швейцария

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