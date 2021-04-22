Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Фото: Harold Cunningham/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Финансовый регулятор Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) возбудил исполнительное производство в отношении банка Credit Suisse Group AG, который объявил о "значительных убытках", связанных с американским фондом Archegos Capital Management.

Как говорится в заявлении FINMA, регулятор намерен "расследовать, в частности, возможные недостатки в управлении рисками". FINMA привлечет независимых лиц для проведения расследования, а также продолжит обмениваться информацией с британскими и американскими властями.

Archegos в конце марта не смог выполнить маржинальные требования Credit Suisse, игравшего роль прайм-брокера фонда. Несколькими неделями ранее о банкротстве объявила британская Greensill Capital, специализирующаяся на реверсивном факторинге (разновидность факторингового обслуживания, при котором к банку обращается не поставщик товаров, а их покупатель). Credit Suisse в начале марта заморозил фонды объемом $10 млрд, связанные с Greensill.

FINMA сообщил, что в марте также начал производство в отношении Credit Suisse в связи с убытками, которые банк понес в результате банкротства Greensill.

Подобные расследования в отношении финансовых учреждений обычно занимают несколько месяцев, в зависимости от сложности дела, отмечается в заявлении FINMA. Регулятор потребовал от банка принять различные краткосрочные меры, включая "организационные меры и меры по снижению рисков".

Credit Suisse в январе-марте получил чистый убыток по итогам второго квартала подряд, сообщается в отчетности банка, опубликованной в четверг. Чистый убыток в первом квартале составил 252 млн швейцарских франков по сравнению с чистой прибылью в 1,31 млрд франков за аналогичный период прошлого года.

Потери, связанные с Archegos, швейцарский банк оценил в 4,4 млрд франков. При этом он ожидает, что во втором квартале они вырастут еще примерно на 600 млн франков.

Акции Credit Suisse теряют в цене 3,9% на торгах в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость банка снизилась на 20,9%.