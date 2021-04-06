"Волга-Днепр" опровергла введение против нее новых украинских санкций

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Группа грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр" опровергла данные некоторых СМИ о введении в отношении нее новых украинских санкций.

"Указанные санкционные ограничения наложены на компанию ООО "Волга-Днепр ММ ХVI" (...) что ясно указано в соответствующем указе президента Украины. Данная организация не входит в группу компаний "Волга-Днепр", не является нашим партнером, а ее деятельность не имеет к группе компаний "Волга-Днепр" какого-либо отношения", - сказано в заявлении группы.

Распространение непроверенных сведений "способно негативно сказываться на коммерческой деятельности компаний", подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает санкции против лиц, признанных контрабандистами, а также против Россотрудничества и десяти российских компаний, включая ООО "Волга-Днепр ММ XVI".

Группа "Волга-Днепр" объединяет авиакомпании AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран". Является одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Авиакомпания "Волга-Днепр" эксплуатирует самолеты Ан-124-100 "Руслан", разработанные украинским ОКБ им. Антонова (сейчас - ГП "Антонов").

"Волга-Днепр" не раскрывает своих бенефициаров, основателем является действующий президент группы Алексей Исайкин.