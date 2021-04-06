Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 638+492 075

"Волга-Днепр" опровергла введение против нее новых украинских санкций

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Группа грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр" опровергла данные некоторых СМИ о введении в отношении нее новых украинских санкций.

"Указанные санкционные ограничения наложены на компанию ООО "Волга-Днепр ММ ХVI" (...) что ясно указано в соответствующем указе президента Украины. Данная организация не входит в группу компаний "Волга-Днепр", не является нашим партнером, а ее деятельность не имеет к группе компаний "Волга-Днепр" какого-либо отношения", - сказано в заявлении группы.

Распространение непроверенных сведений "способно негативно сказываться на коммерческой деятельности компаний", подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает санкции против лиц, признанных контрабандистами, а также против Россотрудничества и десяти российских компаний, включая ООО "Волга-Днепр ММ XVI".

Группа "Волга-Днепр" объединяет авиакомпании AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран". Является одной из крупнейших на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Авиакомпания "Волга-Днепр" эксплуатирует самолеты Ан-124-100 "Руслан", разработанные украинским ОКБ им. Антонова (сейчас - ГП "Антонов").

"Волга-Днепр" не раскрывает своих бенефициаров, основателем является действующий президент группы Алексей Исайкин.

Волга-Днепр Украина

Новости

Дуров, Бакальчук и Свердлов вошли в топ-20 российского списка Forbes

Дуров, Бакальчук и Свердлов вошли в топ-20 российского списка Forbes

Доллар впервые с 16 ноября 2020 года поднялся выше 77 рублей

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3,8%

Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

"Лента" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2020 года

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');