Силуанов заявил, что затягивать нормализацию ДКП и бюджетной политики нельзя

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Затягивание выхода из мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики может привести к тому, что будет сложнее нормализовать ДКП, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе "Биржевого форума", организованного Московской биржей.

"Затягивание выхода из мягкости денежно-кредитной и бюджетной политики, что мы видим во многих странах, ни к чему хорошему не приведет. Потому что потом все равно нужно будет выходить. Чем дальше ты затягиваешь эту тему, тем потом будет сложнее выход", - заявил он.

"Мы в России очень ответственно подходим к последствиям прошлого года. Постепенные планы по нормализации денежно-кредитной политики, уверен, - абсолютно верные и дадут свой результат", - добавил он.