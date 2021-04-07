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Кремль счел, что нынешняя волатильность курса рубля не влияет на стабильность экономики

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Происходящая на рынках в настоящее время волатильность курса рубля не влияет существенно на экономическую стабильность в стране, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема, такая волатильность курса была и раньше, были разные причины - спекулятивного и неспекулятивного характера, но это не влияет на экономическую стабильность в целом", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что эскалация конфликта в Донбассе может ударить по российской экономике и благосостоянию граждан.

"Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ - это фактор, который, скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика", - отметил он.

Однако правительство контролирует ситуацию, сказал Песков. "Я думаю, что все-таки наши соответствующие ведомства - правительство и Центробанк - держат ситуацию под контролем", - ответил он на вопрос, не повторится ли "черный вторник" 2014 года, когда был резкий обвал курса рубля из-за ситуации в Донбассе.

Дмитрий Песков ЦБ РФ Донбасс Украина

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