Сбербанк и РВК создадут фонд на $100 млн для инвестиций в стартапы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк и Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру Российского фонда прямых инвестиций, РФПИ) планируют создать совместный фонд общим объемом $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы, говорится в сообщении банка.

Инвестиции будут осуществляться в стартапы, находящиеся на территории РФ или планирующие выход на российский рынок в ближайшем будущем. Стороны планируют поддерживать развитие этих компаний с привлечением международных партнеров РФПИ и за счет синергии с проектами, входящими в экосистему Сбера.

"Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру технологичного и наукоемкого предпринимательства, чтобы выращивать стартапы-"единороги", которые будут конкурентоспособны на мировой арене", - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.

"В рамках передачи РВК под управление РФПИ мы планируем активную работу над инвестициями в новые фонды", - добавил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Создание совместного фонда со Сбербанком является важной частью новой стратегии РВК, направленной на прорывной рост венчурных инвестиций и укрепление позиций России на мировом рынке высоких технологий", - заявил первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман.