Цены на бензин в РФ с 30 марта по 5 апреля выросли на 0,3%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цены на автомобильный бензин в РФ с 30 марта по 5 апреля подросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,1%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

С начала года бензин подорожал уже на 3,2%, ДТ - на 1,6%. Общая инфляция за этот период составила 2,2%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 5 апреля составила 47,56 руб. (29 марта - 47,43 руб.), в том числе марки АИ-92 - 44,89 руб. (44,76 руб.), АИ-95 - 48,48 руб. (48,35 руб.), АИ-98 - 55,11 руб. (54,95 руб.).

Дизтопливо 5 апреля стоило в среднем по стране 49,49 руб. (29 марта - 49,42 руб.).

Производство бензина в России с 29 марта по 4 апреля составило 756,9 тыс. тонн (на 0,8% больше предыдущей недели), дизельного топлива - 1 млн 508,6 тыс. тонн (снижение на 5,8%).

Как сообщалось, цены на бензин в России по итогам 2020 года выросли на 2,5% - значительно ниже инфляции (4,9%).