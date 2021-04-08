Metro в 2020 году увеличил чистую прибыль в 4,3 раза

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер Metro в 2020 году вернулся к росту выручки в России после снижения этого показателя в течение предыдущих трех лет, чистая прибыль компании в прошлом году подскочила в 4,3 раза.

Выручка ООО "Метро Кэш энд Керри" по РСБУ в прошлом году выросла на 7,7%, до 224,01 млрд рублей, свидетельствуют данные компании.

В 2019 году выручка компании сократилась на 4,3%, в 2018 году - на 6,1%, в 2017 году - на 13,8%.

Metro раскрывает показатели по итогам финансового года (с октября по сентябрь). Выручка ее российского бизнеса по итогам 2019-2020 фингода увеличилась на 4,2%, LfL-продажи - на 3,8% (в рублях), сообщала компания. Драйверами роста были стратегические меры для восстановления бизнеса, предпринятые еще в предыдущем году, закупки впрок на фоне пандемии COVID-19, возросший спрос со стороны отдельных группы клиентов, таких как небольшие магазины, развитие франчайзинговой сети "Фасоль", а также расширение бизнеса e-commerce. Из-за негативного влияния курсовых разниц отчетная выручка Metro в России в 2019-2020 фингоду сократилась на 0,7% (до 2,6 млрд евро).

Валовая прибыль ООО "Метро Кэш энд Керри" в 2020 году увеличилась на 9,4%, до 40,18 млрд рублей. Коммерческие расходы повысились на 1,1%, до 34,74 млрд рублей. Прибыль от продаж выросла в 2,3 раза, до 5,44 млрд рублей.

Чистая прибыль компании подскочила в 4,3 раза - до 14,73 млрд рублей с 3,46 млрд рублей в 2019 году.

Сеть Metro в России объединяет 93 центра мелкооптовой торговли. Целевыми клиентами компании являются небольшие магазины и сегмент HoReCa.