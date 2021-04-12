Пандемия заморозила 20 млрд руб. в благотворительном фонде "Газпрома"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Основной распорядитель благотворительных расходов группы "Газпром" – Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома" в 2020 году сократил в два раза освоение средств, при этом поступление финансирования практически не изменилось. При этом благотворительная организация удвоила численность персонала, и увеличила в два раза вознаграждение топ-менеджменту.

Как сообщается в отчетности фонда, на конец 2020 года он имел на своих счетах рекордные 19,895 млрд рублей, что равно годовому объему финансирования фонда (18,698 млрд рублей в 2020 и 20,881 млрд рублей в 2019 году). Между тем, на конец 2019 года остатки денежных средств на счетах фонда составляли 8,487 млрд рублей, а на конец 2018 года - 6 млрд рублей.

При этом в отчетности фонда (в отличие от подавляющего большинства других дочек "Газпрома") отсутствует информация об участии в системе управления внутригрупповой ликвидностью cash pooling.

В 2020 году численность персонала фонда выросла в два раза – до 99 человек, с 47 в 2019 и 15 в 2018 году.

Расходы на оплату труда выросли почти в три раза – до 223 млн рублей с 77 млн рублей годом ранее.

При этом половина расходов на оплату труда – 112 млн рублей была получена ключевым управленческим персоналом (это генеральный директор, главный бухгалтер, заместители генерального директора, советники генерального директора и помощники генерального директора, комментирует фонд в своей отчетности). В 2019 году эти расходы составили менее 54 млн рублей.

В пандемийный год фонд в два раза сократил целевое использование пожертвованных средств (до 7 млрд рублей с 13 млрд рублей). При этом потратил 3,3 млрд рублей на приобретение основных средств (годом ранее было менее миллиарда рублей).

Почти полмиллиарда рублей фонд потратил на раздачу средств для выявления и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В прошлом году одна из дочек фонда – ООО "Центр художественной гимнастики в Сочи" – сменила название на ООО "Сочи спорт сервис". Причину смены названия в "Газпроме" не прокомментировали.

Фонд по результатам проведенных проверок создал резерв под обесценение финансовых вложений в ООО "Сочи спорт сервис" и ООО "Покровское" в размере 100% от стоимости финансовых вложений.

Некоммерческая организация Фонд "Газпром социальные инициативы" создана в 2012 году для обеспечения строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, детских спортивных площадок и иных спортивных объектов, в том числе в рамках программы "Газпром-детям". Учредитель фонда – ООО "Газпром управление активами".