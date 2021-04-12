Нерезиденты в марте продали российские акции на 33,6 млрд рублей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Нерезиденты в марте 2021 года продолжили продавать российские акции на вторичных торгах, реализовав их на 33,6 млрд рублей против продаж на сумму в 38,2 млрд рублей в феврале. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

Основными покупателями выступали некредитные финансовые организации (16,6 млрд рублей) и системно значимые банки (12,1 млрд рублей).

По итогам марта наблюдался рост фондового рынка во всех отраслях, кроме транспортной. На фоне обсуждения санкционной тематики в прессе в течение нескольких дней во второй половине марта отмечалось небольшое ухудшение фондовых индексов. Однако в итоге за март индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,8% и 4,6% соответственно. Наибольший вклад в рост фондового рынка в марте внесли нефтегазовая и банковская отрасли, индексы которых выросли на 9,2%. Кроме того, значимый рост продемонстрировали металлодобывающая отрасль (5,4%) и ритейл (4%). Остальные отраслевые индексы, помимо транспорта (-0,8%), выросли не более чем на 1%.

На вторичном биржевом рынке корпоративных облигаций в марте 2021 года нетто-продавцами выступали некредитные финансовые организации, продавшие ценных бумаг на сумму 27,2 млрд рублей. Кроме того, единственными нетто-покупателями выступали прочие банки (38,4 млрд рублей). Помимо некредитных финансовых организаций, существенный объем продали системно значимые банки - 8,7 млрд рублей. Иностранные участники продали корпоративных облигаций на общую сумму 2,4 млрд рублей. Общий объем российского рынка корпоративных облигаций (по номиналу) в марте практически не изменился. Нетто-сокращение рынка составило 29,6 млрд рублей, ни в одной отрасли не наблюдалось существенных размещений или погашений.