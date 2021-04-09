Прямые инвестиции нерезидентов в компании РФ в I квартале выросли на $4,7 млрд

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в первом квартале 2021 года увеличились на $4,7 млрд против снижения на $4,1 млрд за аналогичный период 2020 года. Это следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.

В то же время прямые инвестиции из РФ в зарубежные компании в первом квартале 2021 года выросли на $6,4 млрд против подъема в первом квартале 2020 года на $0,4 млрд, портфельные инвестиции увеличились на $2,1 млрд против роста на $2,3 млрд годом ранее.

Чистое привлечение иностранных активов российскими банками в первом квартале текущего года увеличилось на $6,5 млрд против $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года.

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По данным ЦБ РФ, нерезиденты в первом квартале 2021 года сократили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на $3,2 млрд против роста на $0,6 млрд за аналогичный период 2020 года.

В то же время нерезиденты в первом квартале 2021 года снизили портфельные инвестиции в активы небанковского сектора РФ на $2,7 млрд по сравнению со снижением на $2,2 млрд в первом квартале 2020 года.