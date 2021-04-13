Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:50Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 500 769+454 145

Дефицит бюджета США в I финполугодии достиг рекордных $1,7 трлн

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн, увеличившись за год на 130%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Расходы бюджета в октябре-марте выросли на 45%, до $3,4 трлн, объем поступлений с начала года повысился на 6%, до $1,7 трлн.

В марте дефицит бюджета США подскочил до $660 млрд на фоне нового раунда бюджетных стимулов, превысив более чем в пять раз показатель того же месяца прошлого года - $119 млрд. Бюджетные расходы в прошлом месяце взлетели на 161%, до $927 млрд, доходы - увеличились на 13%, до $268 млрд.

Расходы бюджета в марте включали в себя $339 млрд, направленные на прямые выплаты американцам ($1400 на человека) в рамках антикризисного плана президента США Джо Байдена общим объемом $1,9 трлн.

За 12 месяцев, которые завершились в марте, бюджетный дефицит США составил $3,13 трлн.

Согласно прогнозу Бюджетного управления Конгресса США (CBO), дефицит бюджета США в текущем фингоду, который завершится 30 сентября, составит $2,3 трлн, что существенно ниже прошлогоднего показателя, однако больше сентябрьского прогноза правительства.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит поднялся до 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

США

Новости по теме

Новости

Нефть подорожала на позитивных статданных из Китая

Ozon договорился с Совкомбанком о покупке "Оней Банка"

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло

ЦБ хочет изменить схему возврата переведенных без согласия клиентов средств

Подразделение Mazda в России увеличило прибыль в 2,7 раза

Дольщик я или право имею?

Дольщик я или право имею?

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

В Госдуму внесут законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

Х5 вышла в сегмент "темной кухни", купив компанию "Много лосося"

Ведомства до конца апреля согласуют список проектов под деньги ФНБ

Segezha задумала привлечь от 30 млрд рублей в результате IPO на "Мосбирже"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');