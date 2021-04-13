Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник сохранил восходящий импульс цен blue chips вслед за растущей нефтью и на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Украины; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,5% во главе с бумагами металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3536,43 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1440,21 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,9%.

Доллар стоит 77,36 рубля (-0,03 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,7% годовых (+1,4%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), расписки Ozon (+0,8%), бумаги "АЛРОСА" (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), банка ВТБ (+0,7%), Сбербанка (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-0,9%), Polymetal (-0,4%), "МТС" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Тем временем, в администрации США обсуждают, не могут ли готовящиеся санкции против РФ пагубно повлиять на обстановку близ границ России с Украиной, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Ранее в апреле представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник неоднозначный. С одной стороны, дорожает нефть и растут большинство азиатских индексов. С другой стороны, доходность 10-летних казначейских обязательств США повысилась до 1,7%, промышленные металлы находятся под давлением. Рубль пока не торопится слабеть и даже укрепляется против евро. Тем не менее, день может оказаться неспокойным на фоне публикации данных по инфляции в США, считает эксперт.

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, российский рынок настороженно относится к возможному уже на этой неделе введению новых санкций со стороны США и ЕС по политическим причинам. Фактором поддержки для рубля выступают растущие котировки нефти на фоне осторожного оптимизма трейдеров об ускорении проведения массовой вакцинации в Европе, где началась третья волна пандемии. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 3480-3550 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1390-1440 пунктов, считает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, неделя на мировых рынках началась с консолидации у максимальных значений в отсутствие поводов для направленного движения. Инвесторы продолжают следить за ситуацией с инфляционными ожиданиями и доходностью казначейских облигаций США. Так, накануне прошел аукцион по размещению трехлетних и 10-летних бумаг, однако, учитывая достаточно хороший спрос, предложение нового госдолга не оказало существенного влияния на доходности по 10-леткам. Плюс к этому, инвесторы перешли в режим ожидания старта сезона отчетностей компаний в США за первый квартал, который на этой неделе откроют банки и финансовые компании.

Утром во вторник настроениях на мировых рынках умеренно позитивные, исключение составил просевший рынок Китая на фоне слабых данных по торговому балансу КНР. Из макроэкономических событий вторника интерес представляет индекс экономических настроений в Германии и статистика по индексу потребительских цен в США.

На рынке акций РФ вероятно преобладание покупок, что позволит индексу МосБиржи сделать еще один шаг к середине диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе дня позитивные настроения на российском рынке могут сохраниться, что будет способствовать дальнейшему подъему индекса МосБиржи, считает Зварич.

В США в понедельник фондовые индексы просели 0,02-0,4% из-за нежелания инвесторов открывать новые позиции на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой (в минувшую пятницу S&P 500 и Dow Jones обновили максимумы).

На этой неделе начинается очередной сезон отчетности, финансовые результаты опубликуют ведущие банки США, включая JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, а также ряд компаний - от Delta Air Lines до PepsiCo и UnitedHealth Group.

Инвесторы будут ждать сигналов от руководства компаний относительно их уверенности в том, что потребительский спрос продолжит повышаться и что фирмам удастся справиться с увеличением расходов. Это должно ослабить беспокойство участников рынка по поводу того, что акции переоценены, пишет The Wall Street Journal.

С начала этого года инвестиционные аналитики стали оптимистичнее в своих прогнозах и теперь ожидают роста прибыли компаний S&P 500 за первый квартал на 24% по сравнению с прогнозировавшимися в конце декабря 16%. За 2021 год в целом прибыль компаний, входящих в расчет индекса, как прогнозируется, увеличится на 26% в годовом выражении. Ожидается, что рост продолжится в 2022 году.

Ситуация в Азии

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%) на фоне усиливающихся надежд на подъем мировой экономики, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией во многих регионах; стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне понедельника).

Повышение китайского экспорта в марте 2021 года замедлилось, в то время как импорт вырос максимальными темпами с февраля 2017 года.

Объем экспорта в долларовом выражении увеличился на 30,6% по сравнению с мартом прошлого года, при прогнозах роста на 35,5%. Объем импорта КНР в марте увеличился на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 22,2% в январе-феврале. Аналитики в среднем ожидали повышения на 23,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале текущего года китайский экспорт вырос на 60,6%, только в феврале - подскочил на 154,9% на фоне устойчивого восстановления глобальной производственной активности после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Профицит баланса внешней торговли Китая в марте поднялся до $13,8 млрд по сравнению с $19,8 млрд годом ранее при ожидавшемся рынком увеличении до $52,05 млрд. Профицит в торговле с США в прошлом месяце сократился до $21,37 млрд с $23,01 млрд в феврале. За первые три месяца 2021 года положительное сальдо баланса внешней торговли Китая составило $117,05 млрд.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром растут на фоне некоторого увеличения оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса благодаря сильным статданным из Китая; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,78 за баррель (+0,8% и +0,5% накануне), майская цена WTI - $60,15 за баррель (+0,8% и +0,6% накануне).

Прогнозы спроса на нефть являются неустойчивыми, учитывая, что ситуация с COVID-19 в мире остается неравномерной: если в Европе появился прогресс в вакцинации, то, например, в Индии введен новый локдаун из-за резкого роста заболеваемости.

Нефть WTI торгуется около $60 за баррель с середины марта, и дальнейший подъем цены ограничен как неопределенностью перспектив спроса, так и планами ОПЕК+ по наращиванию добычи, пишет Bloomberg.