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"Дочка" VW в РФ в 2020 г. впервые за четыре года получила убыток по РСБУ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen (ООО "Фольксваген Груп Рус") в 2020 году впервые за четыре года получило убыток по РСБУ: 16,821 млрд рублей против прибыли 17,988 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Компания не приводит пояснений к отчетности. В ее пресс-службе также не комментируют финансовые результаты.

Выручка снизилась на 3%, до 319,675 млрд рублей.

Себестоимость продаж выросла на 8,3%, до 305,271 млрд рублей, валовая прибыль достигла 14,403 млрд рублей, обвалившись на 69,9% год к году.

Коммерческие расходы уменьшились на 7%, до 21,23 млрд рублей, управленческие – выросли на 16,6%, до 3,564 млрд рублей.

Убыток от продаж составил 10,39 млрд рублей против прибыли 22,011 млрд рублей в 2019 году.

Показатель прочих доходов достиг 5,072 млрд рублей (-0,8%). Прочие расходы взлетели в 3,9 раза, до 11,021 млрд рублей.

По состоянию на конец 2020 года ООО "Фольксваген Груп Рус" не имело долгосрочных заемных средств. В целом, долгосрочные обязательства компании за год подросли на 4%, до 10,962 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства по состоянию на конец 2020 года составили 116,971 млрд рублей (+2,3%). В том числе, показатель краткосрочных заемных средств снизился с 17,034 млрд рублей до всего 1,4 млн рублей. Кредиторская задолженность выросла на 19%, до 99,903 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи VW в РФ в 2020 году, поддержанные положительной динамикой по бренду Skoda, остались практически на уровне 2019 года – 215 664 шт. (-0,6%)

Завод "Фольксваген Груп Рус" расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод бензиновых двигателей. Производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность – 225 тыс. автомобилей в год. Мощность завода двигателей в Калуге – 150 тыс. единиц в год.

"Дочка" Volkswagen в РФ летом 2019 года подписала специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом, в рамках которого планируется реализовать проект "по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей". Компания намерена локализовать производство двигателей, в том числе мехобработку шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Кроме того, предусматривается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также планируется локализация коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.

VW Фольксваген Груп Рус Калуга

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