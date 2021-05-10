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Подразделение VW по выпуску грузовиков запланировало консолидировать 100% MAN

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель тяжелых грузовиков и автобусов Traton SE, являющийся подразделением Volkswagen AG (VW), предложил выкупить не принадлежащие ему акции производителя грузовиков MAN SE по цене 70,68 евро за штуку, сообщается в пресс-релизе.

Доля Traton в MAN в данный момент составляет 94,36%.

В Traton отметили, что сделка позволит сделать структуру группы более эффективной, ускорить реализацию решений и снизить административные издержки.

Компании планируют заключить соглашение 14 мая. Ожидается, что резолюция о передаче доли миноритарных акционеров будет принята на годовом общем собрании акционеров MAN, которое запланировано на 29 июня.

Стоимость акций MAN на закрытие торгов в пятницу составляла 55,5 за штуку. В понедельник она подскочила на 29,4%.

Германия Traton Volkswagen VW MAN

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