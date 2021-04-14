ЦБ хочет создать новый институт небанковских поставщиков платежных услуг

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Банк России хочет выработать регулирование и создать новый институт небанковских поставщиков платежных услуг, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатов на брифинге, представляя стратегию развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы.

"Мы хотим создать регулирование и создать новый институт небанковских поставщиков платежных услуг. Сейчас у нас с точки зрения законодательства платежные услуги предоставляют банки и финансовые организации. При этом с развитием технологий уже на нашем рынке (появляется - ИФ) много российских компаний, которые оказывают огромное количество услуг, и при этом могли бы еще оказывать и платежные услуги, что было бы крайне удобно клиенту", - заявила Скоробогатова.

Она отметила, что различия хорошо видны на уровне экосистем: группы, построенные на базе банков, имеют возможность использовать платежные услуги в рамках своей инфраструктуры, группы, выстроенные вокруг технологических компаний, вынуждены покупать банки, если они хотят идти в платежный сегмент. Именно платежные услуги являются недостающим звеном технологических экосистем, добавила она.

"Ровно для этого мы предполагаем разработать регулирование, определить критерии допуска и процедуры выхода на рынок таких поставщиков платежных услуг. Мы хотим это сделать уже в четвертом квартале 2021 года", - сказала Скоробогатова. Она отметила, что сформировать правовую базу деятельности этих компаний планируется в третьем квартале 2022 года, определить систему риск ориентированного надзора - до конца 2022 года.

Предполагается, что требования к любым поставщикам платежных услуг останутся прежними: предоставляемые ими сервисы должны быть безопасны, надежны и удобны, подчеркнула первый зампред ЦБ.

"Введение нового субъекта национальной платежной системы не должно приводить к возникновению регулятивного арбитража с иными участниками рынка", - отмечается в стратегии.

Небанковским поставщикам платежных услуг также планируется предоставить доступ к платежной системе Банка России и системе быстрых платежей. "Будут проработаны возможности расширения форм участия в платежной систем Банка России, а также условия доступа и использования небанковскими организациями сервисов национальной платежной инфраструктуры", - говорится в документе.