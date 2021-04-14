ЦБ РФ ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ужесточил критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.

Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году.

Новые критерии будут применяться Банком России начиная с II квартала 2021 года, говорится в информационном письме регулятора.

Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За пять лет (2016-2020 годы) объемы вывода денег за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 млрд рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе - в семь раз, до 78 млрд рублей, указал ЦБ.

"В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема. Регулятор продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь", - говорится в сообщении ЦБ.