Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

ЦБ РФ ужесточил критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ужесточил критерии, указывающие на высокую вовлеченность банка в проведение сомнительных операций, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.

Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году.

Новые критерии будут применяться Банком России начиная с II квартала 2021 года, говорится в информационном письме регулятора.

Объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет. За пять лет (2016-2020 годы) объемы вывода денег за рубеж по сомнительным основаниям сократились в четыре раза, до 52 млрд рублей, обналичивания денежных средств в банковском секторе - в семь раз, до 78 млрд рублей, указал ЦБ.

"В настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения. Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема. Регулятор продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь", - говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ РФ

Новости
Экономический кризис

S7 начала договариваться о выходе из капитала Cyprus Airways

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

ЦБ придумает механизм "переносимого банковского счета"

Суд в Лондоне отказал экс-акционерам ЮКОСа в возобновлении производства

Суд в Лондоне отказал экс-акционерам ЮКОСа в возобновлении производства

В ЦБ не увидели рисков отключения РФ от международных платежных систем

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики

Источник узнал о разногласиях ЦБ и Минфина в вопросах контроля за криптовалютой

Сбербанк запустил сервис по взысканию просроченных долгов юрлиц и ИП

Цены на нефть выросли на данных API и прогнозах ОПЕК

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');