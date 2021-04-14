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Гречка больше всего подорожала среди круп на минувшей неделе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Гречневая крупа стала лидером по росту цен на минувшей неделе среди наиболее популярных круп в РФ, следует из данных Росстата.

За неделю с 6 по 12 апреля эта крупа подорожала на 0,7% по сравнению с ростом на 0,6% неделей ранее.

Ускорился и рост цен на рис - до 0,3% с 0,1% соответственно.

Цены на пшено, которые падали последнее время, на минувшей неделе пошли в рост - на 0,2%.

В то же время рост цен на пшеничную муку замедлился до 0,1% с 0,2% неделей ранее. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,2% против 0,3% на предыдущей неделе, хлеб из пшеничной муки - также на 0,2% против 0,3% соответственно.

Замедлился и рост цен на макароны - до 0,1% против 0,2%. Вермишель начала дешеветь: цены на нее снизились на 0,1%, хотя неделей ранее еще был отмечен рост на 0,3%.

Росстат

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