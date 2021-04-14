Рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря скачку цен на нефть

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро несколько ускорили снижение на Московской бирже в среду вечером, рубль усилил рост к бивалютной корзине благодаря скачку цен на нефть и надеждам на снижение геополитической напряженности вокруг России в ожидании личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 75,6 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,52 руб./EUR1, подешевев на 24 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,5 копейки - до 82,31 рубля.

Разговор Путина и Байдена

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил укрепление к доллару и евро на вечерних торгах благодаря как скачку цен на нефть после выхода данных о запасах в США, так и усилению спроса на российские активы, вызванному надеждами на снижение геополитической напряженности вокруг РФ. Накануне в ходе телефонного разговора между Байденом и Путиным, который состоялся по инициативе американской стороны, президент США предложил главе России провести встречу в ближайшие месяцы в одной из третьих стран.

"Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора двух лидеров. "С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", - подчеркивалось в документе.

По данным западных СМИ, провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия.

Планы проведения саммита США-РФ не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы, тем временем заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Нет, это (планы саммита - ИФ) не меняет подсчеты, процесс, анализ, который ведется, я ожидаю, что скоро мы сможем больше сказать на этот счет. И, конечно, президент США ясно давал понять, что (для России - ИФ) будут последствия... Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными", - сказала Псаки в ответ на вопрос, означает ли готовность США работать над саммитом Путина и Байдена, что Вашингтон не планирует вводить особенно жесткие санкции против РФ.

Украинский вопрос

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Брюсселе в среду говорили о необходимости того, чтобы РФ положила конец наращиванию своего военного присутствия у границ Украины, говорится в заявлении Госдепа.

"Они обсуждали безотлагательную необходимость для России остановить агрессивное сосредоточение военных сил вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму", - отмечается в пресс-релизе. "Госсекретарь и генсек согласились, что для НАТО крайне важно продолжать оказывать поддержку Украине", - подчеркивается в сообщении.

С 13 по 15 апреля Блинкен находится с визитом в Брюсселе вместе с шефом Пентагона Ллойдом Остином для обсуждения с союзниками по НАТО ряда вопросов, среди которых - наращивание военного присутствия Россией на границе с Украиной.

В Кремле назвали безосновательными обеспокоенности ряда стран в связи с перемещением российских войск вблизи границы с Украиной. "Все обеспокоенности кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России мы считаем безосновательными", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в среду на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, на территории Украины "деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий".

Ситуация на востоке Украины обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших. Кроме того, Киев и страны Запада выражают обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

Оценки аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, российские активы получили значительную поддержку благодаря сообщениям о телефонном разговоре президентов России и США и планируемой встрече двух лидеров.

"На фоне нарастающего геополитического давления из-за эскалации конфликта на востоке Украины любой переход к конструктивному диалогу воспринимается позитивно и резко снижает санкционные риски. В результате курс пары "доллар-рубль" находится вблизи 75,6-75,8 руб./$1. Тем не менее, геополитическая обстановка остается напряженной, и вряд ли раскручивающийся конфликт разрешится быстро. Поэтому давление на рубль сохранится, в ближайшие дни курс может вернуться выше 76 руб./$1 при появлении не таких позитивных новостей. Но итоги торгов во вторник в очередной раз показали, насколько рубль перепродан из-за санкционных рисков, и он может продолжить постепенно укрепляться в сторону обоснованных 74-75 руб./$1", - подчеркивает Кадулин.

Удачные аукционы Минфина

Поддержку рублю в среду также оказывают удачные аукционы Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ и рост цен на нефть. Ведомство продало бумаг на общую сумму 383,746 млрд рублей, что является рекордным объемом с 3 ноября 2020 года (427,747 млрд рублей). Был побит предыдущий максимум размещения в этом году, зафиксированный 31 марта, когда Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ на 355 млрд рублей.

На первом аукционе были размещены ОФЗ-ПД серии 26236 с погашением 17 мая 2028 года на 170,732 млрд рублей при спросе 259,124 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,0431% от номинала, что соответствует доходности 7,08% годовых.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ-ПД серии 26235 с погашением 12 марта 2031 года на 213,014 млрд рублей при спросе 251,515 млрд рублей, обновив тем самым рекорд размещения на одном аукционе с 11 ноября прошлого года. Средневзвешенная цена на аукционе составила 91,5463% от номинала, что соответствует доходности 7,23% годовых.

В центре внимания участников рынка находятся также выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла (в 19:00 по Москве) и публикация Федрезервом регионального обзора, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга") (в 21:00 по московскому времени).

"Минфин продолжает привлекать деньги масштабными объемами. Так, в рамках одного из сегодняшних аукционов ведомство разместило бондов на 170,7 млрд рублей при спросе в 259 млрд рублей. Другой выпуск, 26235, привлек 213 млрд рублей, книга заявок составила 251,5 млрд рублей. Есть определенное ощущение, что Минфин привлекает средства "пока можно", а то мало ли завтра сильно изменится внешний фон, и от аукционов пока придется отказаться. Доллар США вечером снижается к 75,59 руб./$1, но все еще держится в пределах 75,5-77,5 руб./$1. По средам у рубля есть поддержка со стороны аукционов Минфина, и это помогает его укреплению. Кроме того, сегодня в плюсе нефть. Все это объясняет некоторое повышение курса рубля, хотя внутри и снаружи экономики все без существенных изменений. Евро стоит 90,54 руб./EUR1, может спуститься к 90,00 руб./EUR1. Однако думается, снижение курса евро все же носит краткосрочный характер", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок прибавляют более 4% в среду на фоне данных о снижении запасов в США, а также улучшения прогнозов мирового спроса на нефть в этом году.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве составила $66,38 за баррель, что на 4,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $63,95 за баррель, что на 4,66% выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Как Brent, так и WTI могут по итогам торгов продемонстрировать максимальный прирост цен с 17 марта, согласно данным FactSet.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что недельное сокращение запасов нефти составит 2,9 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 2,62 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 15 апреля на 1,5709 рубля, до 75,6826 руб./$1, и опустил курс евро на 1,3771 рубля, до 90,5391 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 1,5177 рубля по отношению ко вторнику и составил 75,6677 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени упал на 1,1297 рубля и составил 75,6602 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 245,065 млн, из которых $656,315 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 588,75 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,3356 рубля, до 90,5042 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве отступил на 99,13 копейки и составил 90,5283 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR596,061 млн, из которых EUR191,405 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR404,656 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,66% и 4,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,93% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 5,32% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,42% годовых.