Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:38Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

Биткойн подешевел после запрета Турции на использование криптовалют

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Биткойн дешевеет в пятницу после того, как ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей с конца этого месяца, сообщает MarketWatch.

Центробанк назвал несколькопричин для такого шага, включая отсутствие "механизмов надзора" и "регулирования со стороны центрального органа" для криптоактивов. В сообщении также говорилось, что курс криптовалют чрезмерно волатилен, а цифровые кошельки могут быть украдены или использованы незаконно при том, что транзакции с криптовалютами являются безотзывными.

"Поставщики платежных услуг не могут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг, и не могут предоставлять какие-либо услуги, связанные с такими бизнес-моделями", - сообщается в постановлении турецкого ЦБ.

Банк заявил, что такое решение было принято на фоне расширения использования криптоактивов для совершения платежей.

Курс биткойна по данным на 17:21 составлял $60,911 тыс., что на 3,9% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее на этой неделе его цена обновила рекорд, превысив отметку в $64 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Курс эфира (Ethereum) упал на 4,8%, лайткойн (Litecoin) – на 4,4%, по данным биржи Kraken.

Турция биткойн

Новости

Доход семьи Мишустина в 2020 году вырос на 15% благодаря депозитам

Греция подтвердила отмену квот для российских туристов с 14 мая

Минэнерго РФ готово поддержать ограничения на экспорт топлива

Николя Мор вернется на пост главы "АвтоВАЗа"

Николя Мор вернется на пост главы "АвтоВАЗа"

МТС создала "дочку" по производству оборудования для импортозамещения

МТС создала "дочку" по производству оборудования для импортозамещения

CEO Qiwi оставил себе лишь символические 10 акций компании

CEO Qiwi оставил себе лишь символические 10 акций компании

ЦБ РФ аннулировал лицензию у Нордеа банка

"Северсталь" может выплатить 46,77 руб. на акцию за I квартал

ЦБ РФ отозвал лицензию у Интерпромбанка

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Нейва"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');