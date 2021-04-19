Рубль утром умеренно подешевел к доллару и евро

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть и роста санкционных рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,82-76,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,15 руб./$1 (+33,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 91,1375 руб./EUR1 (+28,75 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 31,23 коп. к уровню закрытия 16 апреля, до 82,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,65 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 67,73 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослабление рубля к доллару и евро на старте торгов 19 апреля связано со снижением котировок нефти, а также с обострением санкционной риторики со стороны США (из-за подозрений о причастности РФ к хакерским атакам) и Евросоюза (в связи с сообщениями о состоянии здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии).

Также 17 апреля стало известно о высылке 18 российских дипломатов из Чехии. По данным европейских СМИ, речь идет о якобы сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В сообщениях указывается, что такое решение в Праге приняли, поскольку пришли к выводу, что российская разведка якобы причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 по Москве составила $66,48 за баррель, что на 0,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $62,91 за баррель, что на 0,35% ниже уровня на закрытие рынка 16 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,24%, китайский CSI 300 - 2,08%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,16%.

Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в пятницу, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы второй день подряд. Поддержку рынку на минувшей неделе оказали статданные и сильные финансовые отчеты компаний, особенно банков Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Министерство торговли США в пятницу сообщило, что число домов, строительство которых было начато в стране в марте, подскочило на 19,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы. Это максимальный показатель почти за пятнадцать лет - с июня 2006 года.

В четверг министерство труда США сообщило о падении количества новых заявок на пособие по безработице до минимума с начала пандемии. Тем временем темпы повышения розничных продаж в Штатах в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер заявил, что ожидает подъема американской экономики, однако не видит причин для начала ужесточения денежно-кредитной политики. "У нас до сих пор относительно высокий уровень безработицы, особенно среди меньшинств, поэтому нам еще многое нужно сделать. Нет причин отказываться от предоставления поддержки, пока мы действительно не вышли (из кризиса - ИФ)", - сказал он в эфире CNBC.