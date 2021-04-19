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Нефть подешевела после скачка цен по итогам прошлой недели

Нефть подешевела после скачка цен по итогам прошлой недели
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются после максимального с начала марта скачка по итогам прошлой недели.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по Москве в понедельник составила $66,58 за баррель, что на $0,19 (0,28%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,17 (0,3%) - до $66,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $62,97 за баррель, что на $0,16 (0,25%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,33 (0,5%) - до $63,13 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 6,1%, WTI - на 6,4%, свидетельствуют данные Dow Jones.

Цена Brent на торгах в пятницу поднималась выше $67 за баррель, однако попытки рынка пробить уровни сопротивления не увенчались успехом, натолкнувшись на волну фиксации прибыли, отмечают эксперты Axi.

Трейдеры, вероятно, опасаются ослабления импульса к росту цен на нефть в связи с возобновившимся подъемом заболеваемости COVID-19 в Индии и Японии, а также попыток китайских властей ограничить увеличение кредитования, говорится в обзоре Axi.

В то же время эксперты JPMorgan ожидают подъема стоимости Brent до $70 за баррель уже в мае, рассчитывая на увеличение спроса в США.

Brent WTI

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