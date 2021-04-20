Brent подешевела до $65,77 за баррель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению во вторник.

К 18:00 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,28 (1,91%), до $65,77 за баррель. В ходе торгов вторника цена Brent впервые с середины марта поднималась выше $68 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI на май к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,76 (2,78%), до $61,62 за баррель. Действие майского фьючерса на нефть WTI истекает с закрытием торгов во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт в ходе торгов теряет в цене $1,7 (2,68%), торгуясь около $61,73 за баррель.

Ожидания падения спроса на энергоносители в Индии, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19, нивелируют положительный эффект от приостановки экспорта из Ливии и ослабления доллара США, пишет MarketWatch.

По словам рыночного аналитика Oanda Софи Гриффитс, слабость доллара поддерживает нефтяные цены, наряду с прогнозами снижения недельных запасов нефти в США по мере возобновления экономической активности в стране. В то же время ужесточение карантинных ограничений в связи с возобновившемся ростом случаев заражения коронавирусом в Индии, которая является третьим по величине импортером нефти в мире, может "отрицательно сказаться на краткосрочном прогнозе спроса на нефть", отмечает эксперт.

"Энергетический рынок пристально следит за Индией, поскольку текущий скачок (заболеваемости - ИФ) вынуждает нефтеперерабатывающие предприятия приостанавливать производство и вызывает опасения по поводу потенциального нового штамма", - говорит старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащая Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, приостановила добычу на своих нефтяных месторождениях из-за задержки правительством страны выплат компании с сентября, сообщает S&P Global Platts.

Общая мощность нефтяных месторождений Agaco составляет 250 тысяч баррелей в сутки (б/с). Приостановка производства угрожает достижению цели NOC по наращиванию добычи до 1,45 млн б/с к концу текущего года с 1,28 млн б/с в марте.

В понедельник NOC объявила форс-мажор на экспорт нефти из порта Марса-эль-Харига на ожиданиях падения добычи на ключевых месторождениях на востоке Ливии.

Распределение нефтяных доходов и выделение бюджетных средств нефтяному сектору в последние месяцы вызывают противоречия в Ливии. Правительство национального единства страны до сих пор ожидает одобрения бюджета на 2021 год палатой представителей Ливии.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч сказал, однако, что ситуация в Ливии, по его мнению, не окажет значительного влияния на цены на нефть. "Рынок привык к периодическим перебоям в поставках и будет исходить из предположения о том, что добыча возобновится в течение нескольких дней", - сказал он MarketWatch.