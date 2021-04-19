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МосБиржа с 26 апреля введет новый инструмент на валютном рынке

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 26 апреля предоставит возможность совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро, сообщается в пресс-релизе биржи.

Лот новых инструментов EURRUB_TMS и USDRUB_TMS составит один цент, минимальный объем одной заявки - 100 лотов.

В настоящее время на валютном рынке один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, минимальный объем заявки - один лот.

Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит возможности по обмену долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей.

По словам директора департамента валютного рынка Московской биржи Андрея Скабелина, комментарий которого приводится в релизе, "сделки на сумму от одного доллара расширят возможности физических лиц в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов - ИФ)".

"На фоне массового притока частных инвесторов на биржевой рынок мы видим, что они активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей. Мелкие лоты дополнят линейку режимов торгов на валютном рынке, теперь для каждой категории клиента у нас будет полный набор сервисов и продуктов, начиная с крупноблочной торговли для банков, корпораций и брокеров и заканчивая сделками небольшими лотами для частных инвесторов", - сказал Скабелкин.

Торги иностранной валютой проводятся на Московской бирже с 1992 года. В настоящее время участникам доступны операции с 17 валютными парами. Среднедневной объем торгов в 2021 году составляет 1,3 трлн рублей.

Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре "доллар США - российский рубль" составляет 58%, по паре "евро - российский рубль" - 68%.

МосБиржа Андрей Скабелин

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