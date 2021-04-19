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Британские власти изучат возможность запуска цифровой валюты

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Банк Англии и министерство финансов Великобритании создадут рабочую группу, которая исследует возможность создания цифровой валюты британского Центробанка (Central Bank Digital Currency, CBDC).

"Великобритания уже известна своим лидерством в инновациях, но мы должны пойти еще дальше", - приводит Минфин страны слова главы ведомства Риши Сунака.

На своей странице в твитере Сунак, комментируя публикацию министерства финансов, предложил назвать цифровую валюту Britcoin.

Банк Англии в свою очередь отметил, что власти пока не приняли решения по введению цифровой валюты и будут работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы определить преимущества, риски и практические аспекты ее внедрения.

Как отмечает Financial Times, преимущества включают потенциальное снижение транзакционных издержек, защиту граждан от сбоев частных систем платежей и гарантию того, что ЦБ сохранит контроль над денежно-кредитной политикой на фоне отдаленной вероятности перехода к платежам в криптовалютах, которые не контролируются властями.

В прошлом году Банк Англии представил на обсуждение документ, в котором отмечается, что цифровая валюта может быть номинирована в фунтах стерлингов и не обязательно будет основана на технологии распределенного реестра.

Регулятор тогда отметил, что его цифровая валюта будет значительно отличаться от криптовалют, которые характеризуются повышенной волатильностью и не имеют широкого применения в качестве платежного средства.

Многие руководители ЦБ признали, что создание официальной цифровой валюты может сопровождаться рисками. Банку Англии придется придерживаться правила "знай своего клиента", чтобы предотвратить использование цифровой валюты с целью финансирования терроризма или отмывания денег, пишет FT. Ее внедрение также может подорвать стабильность коммерческих банков.

Великобритания Риши Сунак

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