Рубль во вторник утром стабилизируется к доллару и евро на фоне роста нефти

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США незначительно снижается, евро слабо растет на "Московской бирже" во вторник утром, поддерживаемый укреплением нефти рубль слабо растет к бивалютной корзине после падения днем ранее.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,21 - 76,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,2225 руб./$1 (-12,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 91,945 руб./EUR1 (+2 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,11 коп. к уровню закрытия 19 апреля, до 83,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,66 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 46,9 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабилизация валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 20 апреля связана с наметившимся накануне вечером и сохраняющимся ростом цен на нефть. Негативным фактором для национальной валюты по-прежнему остается санкционное противостояние между РФ и другими странами.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $67,61 за баррель, что на 0,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $63,94 за баррель, что на 0,88% выше уровня на закрытие рынка 19 апреля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 1,93%, китайский CSI 300 растет на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,19%.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в понедельник, при этом как Dow Jones, так и S&P 500 отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.

Американский рынок акций завершил минувшую неделю ростом. Dow Jones и S&P 500 прибавили 1,2% и 1,4% соответственно, продемонстрировав повышение по итогам четвертой недели подряд. Nasdaq вырос на 1,1% и завершил третью неделю подряд в "плюсе". Поддержку рынку оказали статданные и сильные финансовые отчеты компаний, особенно банков Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Хотя инвесторы взяли паузу на торгах в понедельник после рекордного роста прошлой недели, настроения на рынке в целом остаются позитивными в отсутствие серьезных негативных факторов, говорят аналитики.