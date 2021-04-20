Индекс Мосбиржи упал к 3550 пунктам на геополитических рисках

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник ощутимо просел вслед за откатом внешних фондовых площадок и снижением котировок нефти на опасениях о том, что из-за новой волны пандемии восстановление мировой экономики замедлится. Также на рынке сказалось сохранение геополитических рисков.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 3552,41 пункта, хотя утром поднимался выше 3596 пунктов. Индекс РТС упал на 1,4%, до 1455,43 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,5%.

Доллар подорожал на 54 копейки, до 76,89 рубля. Доходность 10-летних UST снизилась на 2,3%, до 1,562% годовых.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что власти ЕС в настоящий момент не изучают варианты введения новых санкций против России, однако такое положение дел не обязательно останется неизменным.

Вечером в понедельник Вloomberg сообщил, что власти Чехии объявили об исключении российской госкорпорации "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы" на фоне политического скандала. "Росатом" заявил, что исключение РФ из тендера по АЭС "Дукованы" в Чехии - нерыночное, мирный атом должен быть вне политики. В субботу в Праге заявили о решении выслать 18 российских дипломатов, поскольку чешские власти считают причастными российские спецслужбы ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил во вторник, что в планах Владимира Путина нет разговора с руководством Чехии в связи с обострением двусторонних отношений и взаимной высылкой дипломатов.

Кроме того, в Кремле заявили, что посол США в РФ Джон Салливан, который покидает Москву для консультаций, вернется, если это будет целесообразным, что покажут идущие сейчас контакты между Москвой и Вашингтоном, это относится и к возможности возращения российского посла в Вашингтон.

Подешевели расписки TCS Group (-4,5%), акции АФК "Система" (-2,8%), UC Rusal (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Московской Биржи" (-1,7%), "ММК" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), банка ВТБ (-0,8%), расписки Ozon (-0,7%), бумаги "Яндекса" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1,9%), "АЛРОСА" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +1,7% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,03%).

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,4-1%, Dow Jones (-0,4%) и S&P 500 (-0,5%) отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели.

Хотя инвесторы взяли паузу в покупках, настроения на рынке в целом остаются позитивными в отсутствие серьезных негативных факторов. Текущая неделя также обещает быть насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности, финансовые результаты опубликует 81 компания в составе S&P 500, по данным MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 упал на 2% на фоне новой волны роста заболеваемости COVID-19 в стране; китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), но снижаются Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 упали на 1,6-2,2%) и США (индекс S&P 500 потерял 0,9% и скатился к 4125 пунктам).

Народный банк Китая во вторник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам двенадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Цена Brent днем во вторник поднималась до $68 за баррель, но вечером упала и к 18:50 по Москве оказалась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Июньские фьючерсы на Brent подешевели на 1%, до $66,35 за баррель (+0,4% накануне), майские фьючерсы на WTI подешевели на 1,6%, до $62,39 за баррель (+0,4% накануне).

Ожидания падения спроса на энергоносители в Индии, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19, нивелировали положительный эффект от приостановки экспорта из Ливии и ослабления доллара США, пишет MarketWatch.

Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащая Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, приостановила добычу на своих нефтяных месторождениях из-за задержки правительством страны выплат компании с сентября, сообщает S&P Global Platts.

Общая мощность нефтяных месторождений Agaco составляет 250 тыс. баррелей в сутки (б/с). Приостановка производства угрожает достижению цели NOC по наращиванию добычи до 1,45 млн б/с к концу текущего года с 1,28 млн б/с в марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "ИК Русс-инвест" (-10,4%), "Белона" (-6,6%), ПАО "Электроцинк" (-4,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-4%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-3%), "Объединенной вагонной компании" (-2,9%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+21,5%), ПАО "РБК" (+4,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+4,2% и +6,3% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,88 млрд рублей (из них 17,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,44 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 8,44 млрд рублей - на акции "Норникеля").