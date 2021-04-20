Цена экспорта "Газпрома" в феврале выросла до $173/тыс. куб. м

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Средняя цена экспорта российского газа (в дальнее и ближнее зарубежье) в феврале 2021 года выросла до $173 за тысячу кубометров после $169 за тысячу кубов в январе, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС России).

Год назад - в феврале 2020 года - средняя цена была $143.

Значительная часть экспортного портфеля "Газпрома" привязана к спотовым индексам различной временной базы. В феврале спотовая цена в Европе (котировки "на день вперед" голландской TTF) опустилась до $219 за тысячу кубометров, после $257 в январе.

И если на "дне" рынка в середине коронакризисного 2020 года "Газпрому" благодаря такой настройке экспортного портфеля удавалось продавать газ по ценам выше спота, то по мере восстановления котировок цены на его газ оказались ниже краткосрочных спотовых индексов. Тем не менее, это делает российский газ более конкурентоспособным на европейском рынке.

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

Данные

ФТС сообщила, что в феврале 2021 года выручка от экспорта российского газа составила $2,954 млрд. В феврале 2020 года оперативный показатель месячной выручки был равен $2,028 млрд, в январе 2021 года - $3,393 млрд.

Объем поставок на экспорт по оперативной выборке ФТС в январе 2021 года составил 17,084 млрд куб. м после 20,05 млрд куб. м в январе 2021-го (уточненные данные - 20,973 млрд куб. м) и 15,625 млрд куб. м в феврале 2020 года.

Раскрываемая ФТС выручка от экспорта газа содержит данные по 31 странам дальнего зарубежья. В статистике ведомства пока нет данных по Китаю. Однако, в отличие от практики всего 2020 года, сразу приведены полные данные в отношении Турции.

В следующие месяцы она может быть уточнена. Однако это единственный ценовой индикатор в статистике экспорта российского газа. Поставки по странам российская таможня публикует без информации о цене.